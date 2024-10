Ma la Nations League serve davvero? (Di martedì 15 ottobre 2024) Il torneo internazionale voluto dalla UEFA mette a rrischio i campionati nazionali e la salute dei calciatori. Stanislav Lobotka ha dovuto lasciare il campo durante la partita della sua Slovacchia per un problema muscolare che preoccupa non poco il Napoli. La Nations League si trasforma ancora una volta in un incubo per i club, con il centrocampista azzurro costretto a fermarsi in una competizione che sempre più appare come un surplus evitabile per i giocatori e un rischio inutile per le squadre. Nations League: Un torneo in cerca di significato? La Nations League è stata creata dalla UEFA per rimpiazzare le amichevoli internazionali con incontri dal peso specifico maggiore. Napolipiu.com - Ma la Nations League serve davvero? Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il torneo internazionale voluto dalla UEFA mette a rrischio i campionati nazionali e la salute dei calciatori. Stanislav Lobotka ha dovuto lasciare il campo durante la partita della sua Slovacchia per un problema muscolare che preoccupa non poco il Napoli. Lasi trasforma ancora una volta in un incubo per i club, con il centrocampista azzurro costretto a fermarsi in una competizione che sempre più appare come un surplus evitabile per i giocatori e un rischio inutile per le squadre.: Un torneo in cerca di significato? Laè stata creata dalla UEFA per rimpiazzare le amichevoli internazionali con incontri dal peso specifico maggiore.

