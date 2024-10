Lutto nel calcio, addio al portiere spagnolo Gonzalo Gomez: morto a 34 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Grave Lutto per il calcio spagnolo: è morto a 34 anni Gonzalo Gómez, ex portiere di SD Logroñés, Calahorra e Náxara. La sua scomparsa, avvenuta a causa di una malattia che lo tormentava da tempo, ha scosso profondamente il mondo del calcio. La Federación Riojana de Fútbol ha comunicato la triste notizia con un messaggio di cordoglio: “Il calcio della Rioja è in Lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all’età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera”.Leggi anche: È morto a 83 anni il poeta cileno Antonio Skarmeta: autore de Il postino di Neruda La carriera di Gomez Gómez, che aveva militato nella Segunda B (l’attuale Primera RFEF), ha lasciato un segno indelebile nelle squadre in cui ha giocato. Thesocialpost.it - Lutto nel calcio, addio al portiere spagnolo Gonzalo Gomez: morto a 34 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Graveper il: èa 34Gómez, exdi SD Logroñés, Calahorra e Náxara. La sua scomparsa, avvenuta a causa di una malattia che lo tormentava da tempo, ha scosso profondamente il mondo del. La Federación Riojana de Fútbol ha comunicato la triste notizia con un messaggio di cordoglio: “Ildella Rioja è inper la morte delGómez all’età di 34. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici die a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera”.Leggi anche: Èa 83il poeta cileno Antonio Skarmeta: autore de Il postino di Neruda La carriera diGómez, che aveva militato nella Segunda B (l’attuale Primera RFEF), ha lasciato un segno indelebile nelle squadre in cui ha giocato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez : grave lutto nel calcio spagnolo - È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez, grave lutto per il calcio spagnolo. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: "Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio in lutto : chi erano i tre tifosi del Foggia morti in un incidente - I messaggi di cordoglio sono stati diversi e Foggia si prepara a ricordare i giovani con il lutto cittadino nel giorno del funerali. A bordo c’era un altro tifoso sannita. Il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso. Il Foggia scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro il Catania e sarà l’occasione di ricordare Gaetano, Michele e Benedetto, che sicuramente non si ... (Cityrumors.it)

Calcio italiano in lutto - tifosi distrutti dalla notizia - com | Tutte le Notizie della Serie A. Montesi aveva 91 anni ed è scomparso nelle scorse ore, durante il sonno. Da presidente del club della Riviera aveva avuto modo di lavorare anche con un giovane Arrigo Sacchi, agli inizi della sua straordinaria carriera in panchina. Al suo fianco i figli Denny e Thomas. (Serieanews.com)