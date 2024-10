Luk3: svelato chi ha scritto il bigliettino anonimo su lui (Di martedì 15 ottobre 2024) Maria De Filippi nell’ultima puntata pomeridiana di Amici ha proposto nuovamente il gioco Dimmi La Verità e il primo “malcapitato” ad essere stato chiamato a leggere un bigliettino anonimo che lo riguardava è stato Luk3. Chiamato al centro del palco il cantante ha così letto: “Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio“. Una dedica d’amore in piena regola che però è rimasta anonima. Lo stesso Luk3 non ha voluto indagare granché e Maria De Filippi ha così chiuso rimandandolo al banco: “Crei scompiglio a qualcuno o qualcuna“. Ovviamente nonostante quel “qualcunO” ci abbia fatto sognare, in realtà il bigliettino gliel’ha scritto “qualcunA”, ovvero Alessia Pecchia, ballerina di Alessandra Celentano. Biccy.it - Luk3: svelato chi ha scritto il bigliettino anonimo su lui Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Maria De Filippi nell’ultima puntata pomeridiana di Amici ha proposto nuovamente il gioco Dimmi La Verità e il primo “malcapitato” ad essere stato chiamato a leggere unche lo riguardava è stato. Chiamato al centro del palco il cantante ha così letto: “Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio“. Una dedica d’amore in piena regola che però è rimasta anonima. Lo stessonon ha voluto indagare granché e Maria De Filippi ha così chiuso rimandandolo al banco: “Crei scompiglio a qualcuno o qualcuna“. Ovviamente nonostante quel “qualcunO” ci abbia fatto sognare, in realtà ilgliel’ha“qualcunA”, ovvero Alessia Pecchia, ballerina di Alessandra Celentano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - Luk3 scopre chi ha scritto il bigliettino in cui dichiarava un interesse per lui (Video) - Dopo la domanda di Maria De Filippi “Chi ha scritto il bigliettino per Luk3? Rimane anonimo?”, e dopo che nessuna mano è stata alzata, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha ipotizzato chi potesse averlo scritto: Non lo so, forse Alessia? Tanto non lo dicono, va bene rimane anonimo. Io non ho scritto il biglietto, mi state fraintendendo ve lo dico. (Isaechia.it)