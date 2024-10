Ilnapolista.it - Lobotka, risentimento al flessore. Gli esami forse verranno fatti domani (Sky)

(Di martedì 15 ottobre 2024)è uscito prima dal campo con la Slovacchia per un problema al. Gli, che probabilmente, ci diranno di più sulle sue condizioni. Intanto Gilmour si candida ad una maglia da titolare per la partita a Empoli. Le ultime da Francesco Modugno, inviato Sky: «Il rischio concreto è di andare a Empoli senza, che è il giocatore in questo momento di un livello superiore. Non è un caso che arrivino tanti sussurri sul City e il Barcellona. C’è Gilmour che Conte ha fortemente voluto, ha raccontato di provare un certo imbarazzo nel non farlo giocare. Ieriè uscito prima dal campo, con un fastidio al. Qui aspettano di vederlo e di sottoporlo ad accertamenti,non oggi, ma nella giornata di. Da quello che ci risulta si tratta di unal, la cui entità va valutata con gli accertamenti.