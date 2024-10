LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 56-62, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani vicini a metà 4° periodo (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’00” Sbaglia Butkevicius, Diouf riceve lungo e subisce il fallo! Timeout Zalgiris. 56-62 Polonara con un gran canestro!! 7’50” Errore! Tecnico per Luca Banchi. 54-62 Cordinier con due punti fondamentali dopo il challenge! Challenge Zalgiris in corso, si guarda l’assegnazione del possesso. 52-62 Uno su due per Francisco. 8’48” Fallo di Diouf, terzo della Virtus nel periodo. Francisco in lunetta. 52-61 Tecnico preso dall’azzurro. Trasformato dallo Zalgiris. 9’40” Terzo fallo di Belinelli. INIZIO QUARTO periodo FINE TERZO periodo 52-60 Ultimo possesso che non va a segno per la Virtus. Zero su due. Fallo subito dall’ex Pistons, che va in lunetta. 52-60 Sirvidis. Tre punti. Fallo di Belinelli, quarto di squadra. 52-57 Due su due per l’azzurro. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 56-62, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani vicini a metà 4° periodo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’00” Sbaglia Butkevicius, Diouf riceve lungo e subisce il fallo! Timeout. 56-62 Polonara con un gran canestro!! 7’50” Errore! Tecnico per Luca Banchi. 54-62 Cordinier con due punti fondamentali dopo il challenge! Challengein corso, si guarda l’assegnazione del possesso. 52-62 Uno su due per Francisco. 8’48” Fallo di Diouf, terzo dellanel. Francisco in lunetta. 52-61 Tecnico preso dall’azzurro. Trasformato dallo. 9’40” Terzo fallo di Belinelli. INIZIO QUARTOFINE TERZO52-60 Ultimo possesso che non va a segno per la. Zero su due. Fallo subito dall’ex Pistons, che va in lunetta. 52-60 Sirvidis. Tre punti. Fallo di Belinelli, quarto di squadra. 52-57 Due su due per l’azzurro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 52-60 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani in rimonta nel 3° periodo - 15-25 Steal, fuga e 2 punti per Francisco. 9’21” Diouf esce con la palla in mano, ennesima palla persa Virtus. Ultimo possesso del quarto Zalgiris. 15-21 Anche Sirutis a segno per i lituani. Settima palla persa per Bologna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-60 Sirvidis. Palla Virtus. (Oasport.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 72-57 - Eurolega basket in DIRETTA : i meneghini tentano l’ultima disperata rimonta - ultimi 5? decisivi - 4% dei lombardi), con le due squadre che tirano col 33. 20:01 L’Olympiacos Pireo ha lo stesso bilancio dell’Olimpia con un successo ed una sconfitta in due giornate fin qui disputate: dopo il ko esterno contro il Fenerbahce Istanbul, infatti, i greci hanno rialzato prontamente la testa la settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas prossimo avversario dei milanesi. (Oasport.it)

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 83-64 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 70-57 34? – Dal fallo antisportivo di Vildoza nascono quattro punti per l’Olimpia Milano. 83-64 37? – Tripla di Vildoza. 26-24 11? – Leday ha tutto il tempo per prepararsi al tiro da tre punti, che va a segno. FINE SECONDO QUARTO 39-27 20? – E ancora sulla sirena arriva il canestro dell’Olympiacos, con l’appoggio di McKissic. (Sportface.it)