LIVE – Italia-Irlanda 0-0 qualificazioni Europei U21 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Latestuale di, match dello stadio Nereo Rocco di Trieste valevole per l’ultima giornata delleagliUnder 21. Gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata, dopo le vittorie ottenuto il mese scorso contro San Marino e Norvegia, vanno a caccia del pass per la rassegna continentale in uno scontro diretto per il primo posto del girone A. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 15 ottobre alle ore 18:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.