Letture per bambini/e dai 4 agli 8 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Le lettrici volontarie della Biblioteca di Breda di Piave propongono Letture per bambini 4-8 anni a tema Halloween, venerdì 25 ottobre alle 16:45 in biblioteca. E' richiesta la prenotazione contattando la biblioteca. I giovanissimi ascoltatori possono venire in maschera e verrà proposto anche un Trevisotoday.it - Letture per bambini/e dai 4 agli 8 anni Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le lettrici volontarie della Biblioteca di Breda di Piave propongonoper4-8a tema Halloween, venerdì 25 ottobre alle 16:45 in biblioteca. E' richiesta la prenotazione contattando la biblioteca. I giovanissimi ascoltatori possono venire in maschera e verrà proposto anche un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalle letture alle attività ludiche : eventi in biblioteca per i più piccoli da Halloween a Pasqua - La Biblioteca comunale Cannizzaro, d'intesa con l'Amministrazione per il tramite dell'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, ha programmato varie iniziative per le diverse fasce di età che, partendo dalla lettura di storie e albi illustrati, coinvolgono i partecipanti in attività... (Messinatoday.it)

Alla biblioteca Luppi un pomeriggio di letture con ospiti speciali a quattro zampe - . . Mercoledì dalle 17 la biblioteca Luppi ospita un pomeriggio particolare che unisce il piacere della lettura ad alta voce all’incontro con il Gruppo Cinofilo Estense Dog. Spazio quindi inizialmente a tante storie con protagonisti cani a cura della lettrice volontaria Monica per poi lasciare la. (Ferraratoday.it)