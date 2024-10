L’auto rubata da 2 anni circolava con targa straniera ad appena 12 chilometri di distanza (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia Stradale ha fermato a Ottaviano un'automobile con targhe polacche: è risultata essere un veicolo rubato due anni fa a Torre Annunziata (Napoli). Fanpage.it - L’auto rubata da 2 anni circolava con targa straniera ad appena 12 chilometri di distanza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia Stradale ha fermato a Ottaviano un'automobile con targhe polacche: è risultata essere un veicolo rubato duefa a Torre Annunziata (Napoli).

