Lanazione.it - La ’Storia Dimenticata’ di Angelo Balestri sbarca a Francoforte

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alla ’Fiera del Libro’ di, che si apre domani e dove quest’anno l’Italia è attesa come ospite d’onore, arriva anche il quarto romanzo del giovane scrittore fiorentino, ’La Storia Dimenticata-Aurora Boreale’. Con l’introduzione di Enrico Nistri, fiorentino come l’autore del disegno in copertina Matteo Allodi, e la postfazione di Hanna Taraldsrud Dormagen, è pubblicato dalla casa editrice empolese Ibiskos Ulivieri, e può essere letto sia come un romanzo storico che come una storia d’amore e un thriller. L’opera ruota attorno a una delle azioni della Resistenza europea che ha sempre avuto poca eco nei media, anche se recò un contributo determinante alle sorti del secondo conflitto mondiale.