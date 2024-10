La guerra per il controllo del calcio (Di martedì 15 ottobre 2024) Senza esclusione di colpi perché la posta in palio è il controllo del futuro del calcio. Un business da miliardi di euro che fa gola a tanti e nel quale sono pochi a investire: molti prendono e basta, almeno fino a quando regole scritte oltre mezzo secolo fa lo consentiranno. Nel giorno in cui sui giornali di tutta Europa si dava conto del passo formale effettuato dalle leghe del Vecchio Continente presso la Commissione di Bruxelles - denuncia della FIFA per abuso di posizione dominante nell’imposizione del nuovo calendario internazionale con nel mirino i nuovi format del Mondiale per Club (32 squadre nel 2025) e del Mondiale (48 nazionali) – il presidente Gianni Infantino ha usato il suo profilo Instagram per svelare un altro pezzo del puzzle complesso della competizione che si terrà a giugno. Panorama.it - La guerra per il controllo del calcio Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Senza esclusione di colpi perché la posta in palio è ildel futuro del. Un business da miliardi di euro che fa gola a tanti e nel quale sono pochi a investire: molti prendono e basta, almeno fino a quando regole scritte oltre mezzo secolo fa lo consentiranno. Nel giorno in cui sui giornali di tutta Europa si dava conto del passo formale effettuato dalle leghe del Vecchio Continente presso la Commissione di Bruxelles - denuncia della FIFA per abuso di posizione dominante nell’imposizione del nuovo calendario internazionale con nel mirino i nuovi format del Mondiale per Club (32 squadre nel 2025) e del Mondiale (48 nazionali) – il presidente Gianni Infantino ha usato il suo profilo Instagram per svelare un altro pezzo del puzzle complesso della competizione che si terrà a giugno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE PSG-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : giallo a Gaetino - Juve in pieno controllo - 18:41 Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. 16? In fase di non possesso la Juventus è tatticamente schierata molto bene. 24? Girelli e Cantore in questo momento fondamentali a tenere la palla in zona offensiva. Le francesi, infatti, si sono sbloccate nella prima di campionato (giocata sabato 21 settembre) vincendo per 1-3 in casa del Montpellier e hanno ... (Oasport.it)

LIVE Wolfsburg-Fiorentina 3-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : tedesche in pieno controllo - 18. 27 Ecco le formazioni ufficiali: Wolfsburg (4-3-3) Schmitz; Wilms, Wedemeyer, Minge, Rabano; Huth, Hagel, Kielland; Jonsdottir, Kalma, Endemann Fiorentina (4-3-3) Durante; Erzen, Filangeri, Faerge, Toniolo, Johansdottir, Breitner, Snerle; Bonfantini, Lundin, Pastrenge. Il poker inflitto alla Sampdoria nell’ultimo turno può dare fiducia in vista della trasferta in Germania. (Oasport.it)