La forma e il segno: focus sul design croato (Di martedì 15 ottobre 2024) La Comunità Croata di Trieste - Hrvatska zajednica u Trstu, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Castor Multimedia di Zagabria, organizza l’evento “La forma e il segno. focus sul design croato”, una due giorni di incontri incentrati sulla storia e l'evoluzione del design Triesteprima.it - La forma e il segno: focus sul design croato Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Comunità Croata di Trieste - Hrvatska zajednica u Trstu, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Castor Multimedia di Zagabria, organizza l’evento “Lae ilsul”, una due giorni di incontri incentrati sulla storia e l'evoluzione del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cnel - incontro Urso-Legacoop : In manovra un disegno di legge delega per riforma sistema cooperativo - “In questi due anni – ha proseguito Urso – abbiamo lavorato per preservare e rafforzare il sistema cooperativo italiano. “Nella legge di bilancio di quest’anno presenteremo un disegno di legge delega collegato alla manovra, volto a riformare il sistema cooperativo italiano. “Il mondo della cooperazione – ha dichiarato Simone Gamberini, Presidente di Legacoop – è certamente un attore positivo e ... (Ildenaro.it)

Riforma del voto in condotta - Novara boccia il disegno di legge : “La scuola non è luogo di espiazione della pena” - . Il pedagogista Daniele Novara, fondatore e direttore del Cpp, Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, ha espresso la sua critica alla legge che prevede multe per le famiglie dei bambini che aggrediscono il personale scolastico. L'articolo Riforma del voto in condotta, Novara boccia il disegno di legge: “La scuola non è luogo di espiazione della pena” sembra ... (Orizzontescuola.it)

Assegno unico 2024 - il governo valuta la riforma : stop a chi non presenta ISEE - Tra le ipotesi al vaglio, l'esclusione dal beneficio per chi non presenta l'ISEE. . Il Governo Meloni starebbe valutando una stretta sull'Assegno Unico, con l'obiettivo di rimodulare la misura e renderla più sostenibile per le casse dello Stato. L'articolo Assegno unico 2024, il governo valuta la riforma: stop a chi non presenta ISEE sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)