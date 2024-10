La corsa degli affitti brevi, +22% in un anno in città. Carnevali: «Valutare zone a numero chiuso» (Di martedì 15 ottobre 2024) I DATI. Ad agosto gli annunci sono saliti a 1.408, 3.714 in tutta la Bergamasca Carnevali: strumenti per governare il fenomeno. Fusini: problema sociale Ecodibergamo.it - La corsa degli affitti brevi, +22% in un anno in città. Carnevali: «Valutare zone a numero chiuso» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I DATI. Ad agosto gli annunci sono saliti a 1.408, 3.714 in tutta la Bergamasca: strumenti per governare il fenomeno. Fusini: problema sociale

