La Corea del Nord ha distrutto le strade che la collegavano con la Corea del Sud (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi la Corea del Nord ha fatto saltare in aria due importanti strade che collegano la parte sud della penisola, hanno affermato le autorità sudCoreane, dopo che Pyongyang ha avvertito che avrebbe preso misure per isolare completamente il suo territorio dal Sud. Secondo i capi di stato maggiore congiunto di Seul (JCS), alcune parti della linea Gyeongui sulla costa occidentale e della linea Donghae sulla costa orientale, due importanti collegamenti stradali e ferroviari che collegano il Nord al Sud, sono state distrutte da esplosivi intorno alle 12:00 ora locale Coreana. In termini pratici, la distruzione delle rotte di viaggio fa poca differenza: le due Coree restano divise da uno dei confini più fortificati al mondo e le strade non sono state utilizzate per anni. Ma il suo simbolismo giunge in un momento di retorica particolarmente infuocata tra i due leader Coreani.

L’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni lungo il confine - La Corea del Sud ha affermato […]. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha presieduto un summit con gli alti vertici della Difesa dell’intelligence. L’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni Cresce la tensione nella penisola coreana. Cresce la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud. Secondo Seoul, l’esercito nordcoreano ha condotto detonazioni lungo il confine. (Periodicodaily.com)

Corea del Nord - distrutte le strade di collegamento verso il Sud. Seul : sparati alcuni colpi in risposta - I militari hanno sparato alcuni colpi in risposta alle detonazioni del Nord che ha distrutto le parti nel suo territorio di due importanti strade intercoreane. La reazione di Seul Non si è fatta attendere la reazione della Corea del Sud. Cosa è successo Nel dettaglio, la Corea del Nord ha distrutto alcune parti settentrionali delle strade che la collegano al Sud, aumentando le tensioni ... (Quotidiano.net)

Seul : Nordcorea ha fatto saltare strade - Lo riferisce la Yonhap citando il comando dei capi di stato maggiore di Seul. 45 La Corea del Nord ha fatto saltare in aria le parti settentrionali della rete stradale intercoreana non più utilizzate. . I militari sudcoreani hanno sparato alcuni colpi in risposta alle detonazioni del Nord. Lo ha riferito il comando dei capi di stato maggiore congiunti di Seul, aggiungendo che la detonazione "è ... (Televideo.rai.it)