Juventus-Lazio in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di sabato 19 ottobre si gioca Juventus-Lazio, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Juventus-Lazio in tv Juventus-Lazio in radio pronostico Juventus-Lazio Juventus-Lazio su DAZN La partita Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. telecronisti DAZN: Testoni-Marcolin. Juventus-Lazio su Sky In questo caso Juventus-Lazio rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. Juventus-Lazio in radio La radiocronaca di Juventus-Lazio verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Juventus-Lazio in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di sabato 19 ottobre si gioca, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinsu DAZN La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato.DAZN: Testoni-Marcolin.su Sky In questo casorientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - l’emergenza continua : anche lui salta la Lazio - Sono escluse lesioni, ma un altro bianconero salterà la Lazio Sospiro di sollievo a metà per Thiago Motta e la Juventus. . itPer Weston McKennie sono escluse lesioni muscolari. Il centrocampista rimane in dubbio anche per la partita successiva contro lo Stoccarda di Champions League, in programma martedì. (Calciomercato.it)

Juventus - emergenza infortuni : chi mancherà con la Lazio - La Juventus, dopo una partenza sprint, ha rallentato il proprio ritmo nelle ultime settimane. I bianconeri, nelle ultime cinque giornate di campionato, hanno infatti raccolto una vittoria e quattro pareggi, scivolando al terzo posto della classifica alle spalle di Napoli e Inter. Un andamento... (Today.it)

Juventus : da Kalulu a McKennie - in 6 al JMedical per visite e controlli. Ansia verso Lazio - Champions e Inter - Quella di oggi sarà una giornata importantissima in casa Juventus con il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato che vedrà... (Calciomercato.com)