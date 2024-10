Invincible, il trailer della terza stagione della serie Prime Video (Di martedì 15 ottobre 2024) Prime Video ha fissato giovedì 6 febbraio 2025 per la première della terza stagione di Invincible, la sua serie animata per adulti sui supereroi di Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios. La terza stagione verrà lanciata con i primi tre episodi il 6 febbraio in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo, mentre gli episodi successivi saranno disponibili ogni giovedì fino al 13 marzo. Basato sulla serie di fumetti di Robert Kirkman, Invincible segue il diciassettenne Mark Grayson, doppiato da Steven Yeun, mentre eredita i superpoteri del padre e si propone di diventare il più grande difensore della Terra, solo per scoprire che il lavoro è più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Metropolitanmagazine.it - Invincible, il trailer della terza stagione della serie Prime Video Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha fissato giovedì 6 febbraio 2025 per la premièredi, la suaanimata per adulti sui supereroi di Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios. Laverrà lanciata con i primi tre episodi il 6 febbraio in esclusiva suin più di 240 paesi e territori in tutto il mondo, mentre gli episodi successivi saranno disponibili ogni giovedì fino al 13 marzo. Basato sulladi fumetti di Robert Kirkman,segue il diciassettenne Mark Grayson, doppiato da Steven Yeun, mentre eredita i superpoteri del padre e si propone di diventare il più grande difensoreTerra, solo per scoprire che il lavoro è più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Invincible 3 : il teaser della terza stagione trapela online e rivela la data di uscita - Tra la prima e la seconda stagione della serie animata Invincible di Prime Video c'è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l'attesa per la terza stagione non sarebbe stata così lunga, e ora la conferma è arrivata grazie a un teaser trapelato online. Il primo teaser della terza stagione di Invincible è trapelato online e conferma una precedente indiscrezione ... (Movieplayer.it)

The Night Agent - Netflix annuncia la terza stagione in attesa della seconda - Netflix ha annunciato che The Night Agent, la serie prodotta da Sony Pictures Television, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 e nell’attesa sono state condivise le prime foto del capitolo […]. In attesa che la seconda stagione di The Night Agent arrivi su Netflix, la piattaforma ha annunciato il rinnovo per una terza stagione. (2anews.it)

Sinner : a Shanghai la terza finale Masters 1000 in stagione - l’ottava in totale - Oltre ai due Masters 1000 già citati e ai due slam – Australian Open e US Open -, Sinner si è imposto anche nei 500 di Rotterdam e Halle, quest’ultimo il primo torneo vinto su erba in carriera. Per l’azzurro quella sul cemento della metropoli cinese sarà anche l’ottava finale totale stagionale: il bilancio finora è di 6-1, con l’unica sconfitta che è arrivata la scorsa settimana a Pechino contro ... (Sportface.it)