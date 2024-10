Invalsi, alle medie fanno ancora fatica in italiano: «Il cellulare non aiuta» (Di martedì 15 ottobre 2024) SCUOLA. I risultati segnano una difficoltà crescente dei ragazzi con ortografia e comprensione del testo. La prof: «Nei temi replicano gli errori di Instagram». Ecodibergamo.it - Invalsi, alle medie fanno ancora fatica in italiano: «Il cellulare non aiuta» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SCUOLA. I risultati segnano una difficoltà crescente dei ragazzi con ortografia e comprensione del testo. La prof: «Nei temi replicano gli errori di Instagram».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurata dopo quattro anni di lavori la sede storica della scuola Fagnani - Taglio del nastro alla Scuola Fagnani alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, per festeggiare la conclusione dei lavori di restauro che hanno interessato la storica sede di via ... (senigallianotizie.it)

Prove Invalsi: in chiaroscuro - Studenti cremonesi leggermente in ritardo rispetto alla media del nord Italia per quanto riguarda i risultati delle prove Invalsi di Italiano della scorsa primavera. Diversa la situazione in matematic ... (cremonaoggi.it)

Invalsi, alle medie insufficiente il 30%. Bene le superiori: secondi in Lombardia - Scuola I dati che fotografano il livello dell’apprendimento: progressi rispetto al post Covid - I prof: «I test sono positivi ma il livello degli studenti peggiora. Matematica meglio di italiano» ... (laprovinciadicomo.it)