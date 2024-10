Romadailynews.it - Intesa Sanpaolo alla Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) SOSTENUTI OTTO FILM IN CONCORSO E UNA MINISERIE TV • Impegno concreto per iIitaliano, ad oggi finanziate 860 produzionitografiche e audiovisive per oltre 2,9 miliardi di eurocontinua a sostenere l’industriatografica italiana e la produzione di alcune pellicole in concorsodeldi, come i film “Nottefonda”, “Avetrana, qui non è Hollywood”, “Hey Joe”, “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, “Supereroi”, “Palmese”, “Modì”, “Giulia mia Cara! Giorgio” e la miniserie Tv “Mike”.