Infortunio Mckennie, lesione per il centrocampista juventino? Ecco l'esito degli esami

(Di martedì 15 ottobre 2024), escluse lesioni per il giocatore americano. Solo un affaticamento per lui:cosa filtra sulla presenza in Juve Lazio Sospiro di sollievo per la Juve riguardo le condizioni di Westondopo il suo. Presente stamattina al J Medical, per l’americano si possono escludere lesioni. Come appreso da Juventusnews24, infatti, si tratta solamente di un affaticamento muscolare