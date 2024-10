Incidente mortale a Sant'Elia: carabinieri in Comune per acquisire documenti (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI – Prosegue l’inchiesta su Mirko Conserva, il 20enne deceduto a seguito di un Incidente stradale in via Caduti di via Fani, al rione Sant’Elia, la notte fra il 14 e il 15 settembre 2024. I carabinieri stamattina (martedì 15 ottobre) si sono recati presso l’ufficio Lavori pubblici del Brindisireport.it - Incidente mortale a Sant'Elia: carabinieri in Comune per acquisire documenti Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI – Prosegue l’inchiesta su Mirko Conserva, il 20enne deceduto a seguito di unstradale in via Caduti di via Fani, al rione, la notte fra il 14 e il 15 settembre 2024. Istamattina (martedì 15 ottobre) si sono recati presso l’ufficio Lavori pubblici del

