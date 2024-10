Bergamonews.it - Inaugurato a San Pellegrino il nuovo ponte pedonale: “Opera importante per il turismo e il ripopolamento della valle”

(Di martedì 15 ottobre 2024) San. “Stiamo vicino agli enti territoriali, attraverso la politica delle aree interne. Politiche che hanno come obiettivo primario la permanenza indi cittadini e imprese, lottando contro lo spopolamento”. Così commenta Claudia Terzi, assessore regionale alle infrastrutture ed alle opere pubbliche, in occasione dell’inaugurazione delciclodi Sannella mattinata di martedì 15 ottobre. Unche collega centro e Grand Hotel, che guarda aled al continuo sviluppocittadina e non solo. Un fattore sottolineato anche dalla presenza, per l’occasione, di Ebbie K. Nakhjavani, ceo di EKN Development, società californiana che si è aggiudicata il bando per il recupero e la gestionestruttura liberty.