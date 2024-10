Inail: 2023 con meno infortuni e morti su lavoro (Di martedì 15 ottobre 2024) morti e infortuni sul lavoro in calo, ma i numeri restano alti Servizio di Giuseppe Caporaso Inail: 2023 con meno infortuni e morti su lavoro TG2000. Tv2000.it - Inail: 2023 con meno infortuni e morti su lavoro Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sulin calo, ma i numeri restano alti Servizio di Giuseppe CaporasoconsuTG2000.

Inail : nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro - Infortuni e vittime sul lavoro, nel 2023 si registra un calo ma rimane una piaga quotidiana. Indispensabile la prevenzione dicono dall’Inps. Servizio di Giuseppe Caporaso The post Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Calano gli infortuni sul lavoro - ma crescono le malattie professionali : tre morti al giorno nel 2023 - La riduzione riguarda anche gli infortuni mortali, che, pur rimanendo su valori elevati con una media di oltre tre decessi al giorno, si attestano a 1. La maggior parte degli infortuni riconosciuti (64% delle denunce) ha riguardato incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, ma il 18,1% si è verificato "fuori dall'azienda", cioè durante il tragitto casa-lavoro o in occasione di lavoro con mezzo di ... (Panorama.it)

Sicurezza lavoro : diminuiscono infortuni - ma crescono malattie professionali - 505 a 491. Gli infortuni con esito mortale denunciati sono 1. In calo sì, ma sempre oltre 3 al giorno in media, un numero che, al di là delle statistiche, dice quanto ancora c’è da fare. Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 49mila. 499 (-19,2%). La riduzione reale, al netto dell’effetto Covid, si attesta infatti al -0,6%. (Lapresse.it)