Il Volley Napoli presenta la stagione 2024/25 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Volley Napoli è pronto a ripartire per regalare emozioni pallavolistiche al territorio di Napoli e campano in generale. La nuova stagione è alle porte ed il Volley Napoli è pronto a ripartire per regalare emozioni pallavolistiche al territorio di Napoli e campano in generale. Con la sua prima squadra, infatti, la società azzurra competerà anche quest'anno

Serie C - ADJ Volley Napoli nel Girone B : le parole di mister Catel - La squadra di ADJ Volley Napoli, impegnata nel campionato di Serie C, è inserita nel Girone B, composto da undici squadre campane. Tutto pronto per ripartire in casa Volley Napoli. Una rosa costruita partendo da un mix di esperienza […]. La prima squadra del club azzurro sarà anche quest’anno impegnata nel campionato campano di Serie C femminile. (2anews.it)

Roko Sikiric eletto a Napoli presidente della Federazione mondiale Volley - Alle prima votazione sono stati eletti altri sei membri del Board Cev: Lubomir Ganev (Bulgaria), Guy Juwet (Belgio), Emma Labrador (Gibilterra), Marek Pakosta (Cechia), Eric Tanguy (Francia) e Arturs Vitkovskis (Lettonia). Il neo presidente ha in seguito annunciato i nomi di tre membri del Cda: Clodagh Nic Canna (Irlanda), Ivan Knezevic (Serbia) e Leonel Salgueiro (Portogallo). (Ildenaro.it)