Il regista Daniele Pitarresi in concorso al David di Donatello (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver ricevuto uno dei premi piu' prestigiosi "il Paladino d'oro", il regista palermitano Daniele Pitarresi è in concorso al David di Donatello, con la sua nuova Pellicola. Un viaggio tra passato e futuro, dove l'arte e la gioventù si incontrano per costruire nuove storie e sogni Palermotoday.it - Il regista Daniele Pitarresi in concorso al David di Donatello Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver ricevuto uno dei premi piu' prestigiosi "il Paladino d'oro", ilpalermitanoè inaldi, con la sua nuova Pellicola. Un viaggio tra passato e futuro, dove l'arte e la gioventù si incontrano per costruire nuove storie e sogni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il film del regista Daniele Pitarresi - casting a Villabate - Giovedi 3 ottobre 2024 dalle ore 9 fino alle 13 si svolgeranno i casting della nuova pellicola del regista Daniele Pitarresi presso la Piscina Hydra di Villabate in via Alcide de Gasperi 255. . . Per un progetto cinematografico indipendente sul nuoto sportivo che affronterà vari temi, tra cui quello. (Palermotoday.it)

Il nuovo film del regista palermitano Daniele Pitarresi : al via i casting - Sono aperti i casting per la nuova pellicola cinematografica del regista palermitano Daniele Pitarresi. La pellicola sarà girata a Palermo e Sanremo. Si ricercano diverse figure, di cui protagonista un giovane ragazzo dell'età. . Un Progetto che vede protagonista il Nuoto e l'Amore per la famiglia. (Palermotoday.it)

Visionarie festival 2024 con il regista Daniele Ciprì e Marco Giusti - Il quinto appuntamento del Visionarie festival 2024 è con il regista Daniele Ciprì e Marco Giusti che raccontano la grande bellezza delle notti romane. Il ciclo dei documentari di visionnaire24 riprende il 23 agosto con Roma, Santa e Dannata, prodotto da Paolo Sorrentino e vincitore del Premio Speciale Nastri d’Argento 2024 sezione Cinema del Reale, con […]. (2anews.it)