Il nuovo capitolo di Maison Valentino (Di martedì 15 ottobre 2024) Alessandro Michele debutta come direttore creativo di Valentino: la sfilata tra nostalgia e ribellione. Maison Valentino, il debutto di Alessandro Michele: ribellione in passerella su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il nuovo capitolo di Maison Valentino Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alessandro Michele debutta come direttore creativo di: la sfilata tra nostalgia e ribellione., il debutto di Alessandro Michele: ribellione in passerella su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maison Valentino - secondo Alessandro Michele - Parte da qui la visione di Alessandro Michele, al suo debutto come direttore creativo di Valentino. Bellezza che, per Michele, non è estetica fine a se stessa, e nemmeno un ideale universale e immutabile, ma un'epifania improvvisa, un disvelamento, che avviene ogni volta che ci mettiamo in contatto con qualcosa di vero, profondo e significativo. (Panorama.it)

In attesa del primissimo Valentino by Alessandro Michele - i profumi della maison sono diventati Haute Couture - La storia parte dall'immaginario di un palazzo romano dove ogni porta nasconde una sensazione, un ricordo, come un viaggio fatto di infiniti percorsi e infinite possibilità . Su un tavolo vicino, una lente d'ingrandimento giace dimenticata, un sottile promemoria che la realtà è spesso una questione di prospettiva in attesa di essere esaminata, messa in discussione e, infine, ridefinita. (Gqitalia.it)