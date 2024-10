Il Napoli di Conte, parla Paolo Specchia. E Anguissa… (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli l’allenatore Paolo Specchia a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Buongiorno? Ha inciso moltissimo negli equilibri difensivi del Napoli: è più marcatore di Calafiori che gli viene preferito in Nazionale, legge le situazioni difensive come pochi. Ha migliorato anche Rrahmani e resta il vero pilastro della difesa azzurra. Napoli trasformato? Conte ha cambiato la mentalità dei giocatori, è un allenatore che entra come pochi nella testa dei propri calciatori. Pretende costantemente il massimo”. Il Napoli di Conte “Il Napoli ha fatto un’ottima campagna acquisti ma il vero top player è l’allenatore. Non pratica un calcio spettacolare ma concreto migliorando tutti. Anguissa? Tornato ai livelli dell’anno del tricolore, rivitalizzato dalla cura Conte. Il centrocampo a tre ha dato benefici anche a Lobotka che ha ritrovato la sua centralità. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, parla Paolo Specchia. E Anguissa… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Hato soprattutto dell’allenatorea Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Buongiorno? Ha inciso moltissimo negli equilibri difensivi del: è più marcatore di Calafiori che gli viene preferito in Nazionale, legge le situazioni difensive come pochi. Ha migliorato anche Rrahmani e resta il vero pilastro della difesa azzurra.trasformato?ha cambiato la mentalità dei giocatori, è un allenatore che entra come pochi nella testa dei propri calciatori. Pretende costantemente il massimo”. Ildi“Ilha fatto un’ottima campagna acquisti ma il vero top player è l’allenatore. Non pratica un calcio spettacolare ma concreto migliorando tutti. Anguissa? Tornato ai livelli dell’anno del tricolore, rivitalizzato dalla cura. Il centrocampo a tre ha dato benefici anche a Lobotka che ha ritrovato la sua centralità.

