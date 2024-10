Il delirio dei cantieri (Di martedì 15 ottobre 2024) Pensavo che con Sergio Cofferati sindaco avevamo toccato il fondo. Purtroppo mi sbagliavo. E’ anche vero che oggi molti di quelli che si lamentano se la sono cercata. Gli unici a godere in mezzo a questo delirio di cantieri che bloccano la città di Bologna sono gli “umarell” che osservano i lavori con le mani dietro la schiena. Ma come siamo messi ? Roberto Gentilini Ilrestodelcarlino.it - Il delirio dei cantieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pensavo che con Sergio Cofferati sindaco avevamo toccato il fondo. Purtroppo mi sbagliavo. E’ anche vero che oggi molti di quelli che si lamentano se la sono cercata. Gli unici a godere in mezzo a questodiche bloccano la città di Bologna sono gli “umarell” che osservano i lavori con le mani dietro la schiena. Ma come siamo messi ? Roberto Gentilini

