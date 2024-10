Il coraggio della pace (Di martedì 15 ottobre 2024) Di giorno in giorno cresce il divario tra la gravità della situazione sugli innumerevoli fronti di guerra e la debolezza della risposta politica e sociale. Sembra di essere in un Il coraggio della pace il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il coraggio della pace Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Di giorno in giorno cresce il divario tra la gravitàsituazione sugli innumerevoli fronti di guerra e la debolezzarisposta politica e sociale. Sembra di essere in un Ilil manifesto.

"Il coraggio di costruire la pace" : a Savignano parte la rassegna di incontri con Carlo Cefaloni - Giovedì 17 ottobre alle 20:45 comincia la nuova edizione della rassegna culturale autunnale di incontri e cineforum al Cinema Teatro Moderno, quest’anno dedicata al tema della pace, particolarmente attuale e discusso. Il primo appuntamento vede protagonista il giornalista e scrittore Carlo... (Cesenatoday.it)

Città e diocesi festeggiano il patrono. Il vescovo Anselmi : "San Gaudenzo doni fede - coraggio e pace" - Lunedì, 14 ottobre, si è celebrata a Rimini la solennità del patrono della città e della diocesi. Nel Santo Vescovo e Martire si ritrovano le radici della storia cristiana di questa terra. La festa di San Gaudenzo segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, ed è anche l’occasione... (Riminitoday.it)

Mo : Provenzano (Pd) - 'Ue ha il dovere di reagire con coraggio per la pace' - "L'Italia intanto faccia la sua parte fino in fondo, sostenga con convinzione gli appelli all'embargo di armi a Israele e riconosca lo Stato di Palestina, prima che sia troppo tardi”, aggiunge Provenzano. . Le tende degli sfollati palestinesi in fiamme, i bruciati vivi. Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Da Gaza ancora immagini di orrore senza fine, senza limite. (Liberoquotidiano.it)