Quotidiano.net - Il cinema di Coppola: "È arte, non business"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bertuccioli Che nessuno si azzardi a chiamarlo ‘maestro’. Francis Ford, disponibile e sorridente, lo mette subito in chiaro. Affronta con entusiasmo, e un’energia non da ottantacinquenne, il soggiorno romano, sorta di tour de force con tanto di tappa ieri a Cinecittà per ricevere le chiavi degli Studi di via Tuscolana e oggi in Campidoglio per essere insignito di un’onorificenza capitolina. Obiettivo, promuovere Megalopolis, preapertura della Festa deldi Roma e di Alice nella Città e da domani nelle sale italiane. Un film, Megalopolis – Una favola di Francis Ford, dedicato dal regista all’amata moglie Eleanor morta lo scorso aprile, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024.