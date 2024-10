Linkiesta.it - Il cibo in scatola diventa di lusso

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se la pandemia ha fatto esplodere il trend del delivery e dell’acquisto dionline, sono molti gli chef rinomati che molto prima dei lockdown hanno scommesso sull’e-commerce, creando linee di prodotti che portano la loro firma e veri e propri empori digitali, dove acquistare conserve d’autore, lievitati dolci e salati griffati, ma anche kit con tutto il necessario per preparare ricette stellate direttamente nella propria cucina. Si è così sviluppato un mercato diche ancora oggi (dopo l’exploit che ha visto crescere le vendite fino al più trecento per cento tra 2019 e 2020) continua a espandersi e che, senza la pretesa di sostituirsi alla ristorazione fine dining intesa come esperienza, permette di esportare e far conoscere ben oltre i confini d’Italia (e dei ristoranti) ingredienti tipici, storie e ricette antiche e moderne.