Il cazzotto è il premio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quando ci incontriamo in un bar nel centro di Civitavecchia, la mia ma anche la sua città, sta piovendo tutto il cielo, ed Emiliano Marsili non è già più un pugile da una settimana, ammesso che si possa mai smettere, di essere un pugile. Nel locale risuona una cumbia, Emiliano sembra scrutarmi come fossimo sul quadrato: ascolta le domande, studia la situazione. Ha idealmente la guardia alta, saltella. Poi scarica una gragnuola di parole. «Disputare l’ultimo incontro a casa mia, con quella tifoseria, al porto, il posto in cui vado tutti i giorni a lavorare embè, è stata una sensazione bellissima».