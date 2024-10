I programmi in tv oggi, 15 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di martedì 15 ottobre 2024) Su Rai Uno House of Gucci, su Canale 5 Temptation Island. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 15 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 15 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 House of Gucci. Anni ’70. Patrizia Reggiani conosce Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci. Nasce una storia d’amore, osteggiata dal patriarca della famiglia, Rodolfo Gucci. La sfrenata ambizione della donna la porterà a tessere spericolate strategie che incrineranno i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendettei. Su Rai 4 dalle 21. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi, 15 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Su Rai Uno House of Gucci, su Canale 5 Temptation Island. Guida aiTv della serata di martedì 15Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 15? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 House of Gucci. Anni ’70. Patrizia Reggiani conosce Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci. Nasce una storia d’amore, osteggiata dal patriarca della famiglia, Rodolfo Gucci. La sfrenata ambizione della donna la porterà a tessere spericolate strategie che incrineranno i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendettei. Su Rai 4 dalle 21.

