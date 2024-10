Highlights e gol Spagna-Serbia 3-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Spagna-Serbia, sfida valevole per la quarta giornata di Nations League 2024/2025. Dopo aver chiuso il parziale d’apertura sull’1-0 grazie alla rete di Laporte, la formazione iberica ha dilagato nel corso della seconda frazione, con Morata a segno dopo aver anche sbagliato un rigore e poi il 3-0 di Baena. Serbia in grande difficoltà e costretta a giocare gli ultimi 15? in 10 dopo l’espulsione di Pavlovic. Highlights E GOL Spagna-Serbia Highlights e gol Spagna-Serbia 3-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di, sfida valevole per la quarta giornata di. Dopo aver chiuso il parziale d’apertura sull’1-0 grazie alla rete di Laporte, la formazione iberica ha dilagato nel corso della seconda frazione, con Morata a segno dopo aver anche sbagliato un rigore e poi il 3-0 di Baena.in grande difficoltà e costretta a giocare gli ultimi 15? in 10 dopo l’espulsione di Pavlovic.E GOLe gol3-0,) SportFace.

