Ilnapolista.it - Guardiola sta pensando di rinnovare con il City per un altro anno (Telegraph)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pepstarebbedicon ilper un. L’allenatore negli ultimi tempi è stato avvicinato da tre federazioni calcistiche che lo vorrebbero come ct della propria nazionale, tra cui la nazionale inglese. Ilriporta: “sta valutando la possibilità diil suo contratto con il Manchesterper altri 12 mesi, dopo essere stato sondato anche per diventare il prossimo allenatore della nazionale inglese.ha ricevuto contatti per tre squadre nazionali negli ultimi mesi, tra cui la Football Association, con il suo attuale contratto con ilin scadenza alla fine di questa stagione. Comprensibilmente la Football Association e gli altri Paesi volevano conoscere le sue intenzioni”.