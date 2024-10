Gravina: «Dimissioni? Non voglio lasciare il calcio a soggetti che non hanno amore per questo sport» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Gravina su una sua possibile ricandidatura come capo della FIGC. Ecco le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero Veneto’, ha rilasciato qualche dichiarazione su una sua possibile ricandidatura considerando l’Assemblea del 4 novembre. LE PAROLE – «Ho preso un impegno, scioglierò questa Calcionews24.com - Gravina: «Dimissioni? Non voglio lasciare il calcio a soggetti che non hanno amore per questo sport» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le dichiarazioni disu una sua possibile ricandidatura come capo della FIGC. Ecco le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele, in una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero Veneto’, ha rilasciato qualche dichiarazione su una sua possibile ricandidatura considerando l’Assemblea del 4 novembre. LE PAROLE – «Ho preso un impegno, scioglierò questa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Figc - Gravina : “Bisogna puntare sul tempo di gioco effettivo”. E sulla ricandidatura alla presidenza… - E sulla ricandidatura alla presidenza… appeared first on SportFace. Dai dati è emerso che nello scorso campionato alcune squadre hanno giocato alcune partite in meno a suon di interruzioni“. Inoltre ritengo che bisogna insistere sul tempo di gioco effettivo. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto, toccando vari temi tra cui la sua candidatura ... (Sportface.it)

FIGC Gravina su Italia-Israele : “è una partita complicata - ma il calcio è condivisione” - L’Udinese ha voluto trasmettere un forte segnale di rinnovamento e vitalità , dimostrando quanto sia cruciale avere la capacità di credere e sostenere un percorso di crescita. Riportare la nazionale a Udine è stato un impegno che abbiamo voluto onorare, all’interno di uno stadio meraviglioso. Da quando ho avuto l’onore di guidare la Federazione, ho spesso parlato di sport e cultura, non come due ... (Terzotemponapoli.com)

La Figc vuole il Var a chiamata - Repubblica : Gravina chiede permesso per sperimentare in Serie C - Il presidente Gabriele Gravina, infatti, avrebbe inviato una lettera all’IFAB chiedendo in via ufficiale il permesso per sperimentare in Serie C e in alcuni campionati giovanili la possibilità di un Var a chiamata, con un tot di challenge per gli allenatori che possono chiedere, fino a esaurimento degli stessi, all’arbitro di rivedere al monitor un qualsiasi episodio. (Sportface.it)