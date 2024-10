Grande Fratello, Iago Garcia e Javier Martinez stroncano Lorenzo Spolverato: volano accuse e offese nella Casa (Di martedì 15 ottobre 2024) Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Iago Garcia, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che sbotta furioso: "Sei un pagliaccio, vado via". Comingsoon.it - Grande Fratello, Iago Garcia e Javier Martinez stroncano Lorenzo Spolverato: volano accuse e offese nella Casa Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tensione alle stelledeltra, che sbotta furioso: "Sei un pagliaccio, vado via".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Perché non lo buttano fuori”. Grande Fratello - la scoperta di Iago sull’altro concorrente - Tutto è iniziato da un botta e risposta tra Javier e Lorenzo. twitter. Ma io non faccio male a nessuno” ha detto Lorenzo. Tu vuoi stare sempre al centro dell’attenzione. Quando mi si accende il tono, si accende. Moralmente, come persona, non mi sembri un esempio”, la critica dell’attore al modello. In questa edizione, secondo alcuni poco ricca di dinamiche, il modello è uno che riesce sempre a ... (Caffeinamagazine.it)

Iago Garcia : “Che tristezza mi fai Lorenzo” - scontro dopo la puntata del Grande Fratello - Lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello Dopo la puntata, Lorenzo ha avuto un acceso confronto con gli altri concorrenti del reality show, cercando di convincerli che dentro la Casa non sta interpretando un ruolo precostituito, ma sta semplicemente mostrando la sua vera personalità anche se, come spesso accade, il modello ha …. (Movieplayer.it)

Grande Fratello - scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez VIDEO - Ad ogni modo, almeno per il momento, i due non hanno ancora commentato quanto accaduto, pertanto, non resta che attendere il corso della giornata per vedere quali saranno le loro prime impressioni dopo l'accaduto. Dopo che l'ex velina di Striscia la Notizia ha chiarito di non voler avere alcun tipo di relazione con Lorenzo Spolverato, recentemente protagonista di uno sfondone, ha riscoperto un ... (Tvpertutti.it)