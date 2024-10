Giuseppe Busia alla presidenza della Rete europea Autorità Anticorruzione

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)è elettodellen Network for Public Ethics). Il numero uno dell’Anac è scelto venerdì 11 ottobre dai suoi colleghi europei nella riunione plenaria dell’Enpe, che racchiude 18nazionali e che a Roma ha appena tenuto la Conferenza internazionale a sostegnonuova direttiva Ue. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’università La Sapienza consegue i dottorati di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparateSapienza e, presso l’Università degli Studi di Foggia, in Diritto dell’economia. Si specializza in diritto comparato presso la Faculté Internationale de Droit Comparé di Strasburgo e all’Académie Internationale de Droit Constitutionnel di Tunisi.