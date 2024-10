Quotidiano.net - Figline Valdarno, corsi di nuoto aperti soltanto a donne musulmane

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Firenze) La piscina comunale di, in provincia di Firenze, per un’ora a settimana sarà totalmente dedicata alle: allo speciale e nuovo corso, potranno partecipare solo loro insieme a istruttrici rigorosamente di genere femminile. Nessun altro dalle 8,30 alle 9,30 del martedì può entrare nell’impianto natatorio. Il corso organizzato dalla Uisp Firenze, che da due anni gestisce la struttura comunale, nasce per rispondere alla richiesta arrivata proprio da alcune cittadine deldi religione islamica. "Per il loro credo e le proprie usanze non potevano fare lezione die questo non è giusto: abbiamo organizzato un corso che rispetti il loro diritto allo sport", spiega il presidente dell’associazione Marco Ceccantini (nella foto). Al momento si sono iscritte 7, ma altre potrebbero aggiungersi a corso iniziato.