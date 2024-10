Liberoquotidiano.it - Ferrero, Fabrizio Gavelli nuovo presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Lab) -entra a far parte del Gruppoin qualità die amministratore delegato di, con il compito di guidare la societàdiattiva nel Paese. Leader indiscusso con un solido background internazionale e oltre 30 anni di esperienza nel mercato fmcg, dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in P&G e Reckitt, ha prestato servizio in Danone Company per quasi vent'anni, sino a raggiungere il vertice di Danone Companye Grecia. Durante la sua lunga carriera in posizioni manageriali, con cariche che spaziano dal general manager al marketing director, ha maturato esperienze in differenti divisioni di business, con responsabilità locali e globali, in, UK, Slovenia, Olanda e Polonia.