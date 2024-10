Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, la protezione civile cerca volontari, al via il corso base

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Ancona), 15 ottobre 2024 – AAAnsidi, al via il. Il gruppo comunale didi, coordinato da Roberto Bernacconi, continua a crescere e a svolgere un ruolo cruciale nella salvaguardia del territorio e nella gestione delle emergenze. Oggi, il gruppo è composto da 100attivi, di cui 32 specificamente formati per la lotta agli incendi boschivi. Questialtamente specializzati possono contare su 4 mezzi fuoristrada dedicati per gli interventi in aree difficili da raggiungere, dimostrando una preparazione adeguata e una capacità di intervento tempestiva. Da oltre 15 anni, il gruppo partecipa alla campagna Aib (Antincendio Boschivo) della Regione Marche, un'iniziativa strategica che si svolge ogni anno dal 1° luglio al 15 settembre.