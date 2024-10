Fabio Fognini sconfitto all’Almaty Open in Kazakistan (Di martedì 15 ottobre 2024) Sfortunato il percorso di Fabio Fognini all'Almaty Open, il torneo Atp 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell' "Almaty Arena", in Kazakistan. L'azzurro, numero 76 al mondo, cede al primo turno 6-3, 7-6(4) contro il finlandese Otto Virtanen, numero 116 del ranking. Altri risultati del primo turno Adrian Mannarino (Fra, 8) b Roman Safiullin (Rus) 5-7, 7-6 (4), 6-3 Gabriel Diallo (Can) b. Christopher O'Connell (Aus) 7-6 (5), 6-2 Sport.quotidiano.net - Fabio Fognini sconfitto all’Almaty Open in Kazakistan Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sfortunato il percorso diall'Almaty, il torneo Atp 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell' "Almaty Arena", in. L'azzurro, numero 76 al mondo, cede al primo turno 6-3, 7-6(4) contro il finlandese Otto Virtanen, numero 116 del ranking. Altri risultati del primo turno Adrian Mannarino (Fra, 8) b Roman Safiullin (Rus) 5-7, 7-6 (4), 6-3 Gabriel Diallo (Can) b. Christopher O'Connell (Aus) 7-6 (5), 6-2

