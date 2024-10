Dal Gino Lisa si volerà anche per Venezia: il nuovo collegamento è realtà (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal prossimo 25 novembre Lumiwings opererà dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia la nuova tratta per l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia.Il collegamento avrà una frequenza bisettimanale, ogni lunedì e giovedì. Con la nuova programmazione su Venezia che si aggiunge alle tratte già operate per Foggiatoday.it - Dal Gino Lisa si volerà anche per Venezia: il nuovo collegamento è realtà Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal prossimo 25 novembre Lumiwings opererà dall’aeroporto ‘’ di Foggia la nuova tratta per l’aeroporto ‘Marco Polo’ di.Ilavrà una frequenza bisettimanale, ogni lunedì e giovedì. Con la nuova programmazione suche si aggiunge alle tratte già operate per

Korean Air riattiva il collegamento aereo per Kumamoto : una nuova rotta da Seul - Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . Situata nel cuore dell’isola di Kyushu, Kumamoto offre ai visitatori una combinazione di attrazioni culturali e paesaggi naturali straordinari, rappresentando una meta ideale per il turismo tutto l’anno. Espansione del network giapponese di Korean Air L’apertura della rotta Seul Incheon-Kumamoto è solo ... (Gaeta.it)

Fissata la data di apertura della nuova strada di collegamento - Nella mattinata di martedì 15 ottobre sarà aperta al traffico veicolare Via Carcas, la nuova arteria grazie alla quale saranno direttamente collegate Via Ferrarecce (attraverso Via Volta) e le strade della zona del Policlinico. La strada sarà percorribile in senso unico di circolazione con... (Casertanews.it)

Nuova bretella di collegamento - Radici in Comune : "Mancano valutazioni relative all'inquinamento e al traffico" - Radici in Comune solleva dubbi sulla nuova bretella di collegamento del tratto sud della circonvallazione, a San Silvestro. Interventi propedeutici alla demolizione dello svincolo a trombetta. In particolare, dopo aver consultato i documenti progettuali, «nulla è stato rilevato in tema di... (Ilpescara.it)