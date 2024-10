Secoloditalia.it - Da Sea Watch nuovi insulti al governo italiano. Chi sono i finanziatori della Ong tedesca? C’è pure Elly

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Considero vergognoso che Seadefinisca le Guardie costiere i veri trafficanti di uomini, volendo delegittimare quelle del nord Africa e magari anche quella italiana, in modo da dare via libera agli scafisti che descrive come innocenti.dichiarazioni indegne che gettano la maschera sul ruolo di alcune Ong e sulle responsabilità di chi le finanzia”. Le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. Le deliranti dichiarazioniOngnonpurtroppo inedite. L’ultima invettiva è datata 17 luglio. “I politici del, Meloni e Piantedosi,oggi in Libia per lavorare con il primo ministroLibia occidentale, Dabaiba, sulla loro politica migratoria distopica.