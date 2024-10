Corruzione a Roma, arrestato un dirigente di Sogei. Perquisizioni a ministeri e aziende (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Arrestati per Corruzione un imprenditore e un dirigente di Sogei, la società informatica del Ministero delle Finanze. I due uomini sono stati bloccati ieri sera in flagrante a Roma, mentre si scambiavano 15mila euro in contanti. Stamattina, su disposizione della procura capitolina, i finanzieri del comando provinciale hanno perquisito uffici e abitazioni di alcuni pubblici ufficiali e diverse imprese. L'accusa è di Corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto e affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni da parte di Sogei, dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza), dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra le aziende perquisite, le società quotate in borsa Digital Value e Olidata. Quotidiano.net - Corruzione a Roma, arrestato un dirigente di Sogei. Perquisizioni a ministeri e aziende Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Arrestati perun imprenditore e undi, la società informatica del Ministero delle Finanze. I due uomini sono stati bloccati ieri sera in flagrante a, mentre si scambiavano 15mila euro in contanti. Stamattina, su disposizione della procura capitolina, i finanzieri del comando provinciale hanno perquisito uffici e abitazioni di alcuni pubblici ufficiali e diverse imprese. L'accusa è die turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto e affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni da parte di, dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza), dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra leperquisite, le società quotate in borsa Digital Value e Olidata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresto per corruzione a Roma : imprenditore e dirigente di Sogei coinvolti in scandalo - Le autorità hanno posto sotto esame le pratiche di alcune società, in particolare quelle quotate come Digital Value S. L’accento posto dalle autorità su questo episodio evidenzia il loro impegno non solo nel perseguire i reati già commessi, ma anche nel garantire un ambiente più trasparente e giusto per le future pratiche di appalto nel settore pubblico. (Gaeta.it)

Roma - arrestati per corruzione dirigente Sogei e imprenditore - Un dirigente di Sogei (società informatica del Ministero dell'Economia) e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma dalla Guardia di Finanza per concorso in corruzione. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito dal nucleo Pef, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale. (Tg24.sky.it)

Corruzione e turbativa d’asta : perquisizioni nelle sedi Anas a Milano e Roma per Inchiesta della procura - Le indagini si concentrano su appalti del valore complessivo di circa 400 milioni di euro, con mazzette stimate intorno ai 400 mila euro, coinvolgendo lavori nel settore stradale nelle regioni Lombardia e Nord-Est Italia. La questione ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e alla possibile collusione tra enti pubblici e ... (Puntomagazine.it)