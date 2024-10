Conti spiati: Cuperlo mostra in radio suo conto bancario, 'non ho problemi a farlo conoscere' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Gianni Cuperlo mostra in diretta a 'Un Giorno da Pecora' il suo conto bancario. E' accaduto oggi nel corso della trasmissione di Rai radio1, quando il deputato Pd, riguardo la vicenda dei Conti spiati, ha detto: "Non credo di esser tra quelli osservati da Coviello ma io non ho problemi: se volete vi faccio vedere il mio conto in diretta, sullo smartphone". Detto, fatto, l'ex presidente del Pd ha mostrato il suo account bancario al conduttore, e senza problemi ha dato la cifra presente sul conto: 12.201,99 euro. Liberoquotidiano.it - Conti spiati: Cuperlo mostra in radio suo conto bancario, 'non ho problemi a farlo conoscere' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Gianniin diretta a 'Un Giorno da Pecora' il suo. E' accaduto oggi nel corso della trasmissione di Rai1, quando il deputato Pd, riguardo la vicenda dei, ha detto: "Non credo di esser tra quelli osservati da Coviello ma io non ho: se volete vi faccio vedere il mioin diretta, sullo smartphone". Detto, fatto, l'ex presidente del Pd hato il suo accountal conduttore, e senzaha dato la cifra presente sul: 12.201,99 euro.

Inchiesta conti correnti 'spiati' - la banca a Coviello : "Accessi tali da determinare consistenti danni reputazionali"all'istituto - Gli accessi abusivi ai conti dei clienti di Banca Intesa Sanpaolo contestati all'impiegato bitontino 52enne Vincenzo Coviello sarebbero stati "tali da determinare consistenti danni reputazionali e patrimoniali alla banca". E' quanto riporta l'Ansa che cita una lettera di contestazione... (Baritoday.it)

Conti spiati - l’ex bancario Coviello vuole impugnare il licenziamento. Intesa : “Per noi gravi danni patrimoniali e reputazionali” - L’ex bancario licenziato lo scorso agosto dopo la scoperta di una mole impressionante di accessi abusivi a conti e carte di credito di amici, parenti e personaggi pubblici compresa la premier Meloni, è indagato dalla Procura di Bari. (Bari.repubblica.it)

Conti spiati - banca indagata : pronta valanga di richieste di risarcimento. Codacons : “Ecco come fare” - comIl caso sta creando fibrillazioni anche al Ministero della Giustizia. com – Ciò che è più grave è che abbiamo lasciato fare questo ‘lavoro’ per anni e nessuno se n’è mai accorto? Ci sembra strano. . La Procura di Bari ha formalmente indagato ieri Intesa San Paolo: legali ed associazioni, tra cui il Codacons, si sono già attivati. (Notizie.com)