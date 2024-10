Conti spiati, banca indagata: pronta valanga di richieste di risarcimento. Codacons: “Ecco come fare” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura di Bari ha formalmente indagato ieri Intesa San Paolo: legali ed associazioni, tra cui il Codacons, si sono già attivati. La vicenda dei Conti correnti spiati, sulla quale sta indagando la Procura della Repubblica di Bari, sta facendo emergere il ruolo della banca e di tutti i suoi meccanismi e sistemi, interni ed esterni. Carlo Rienzi, presidente Codacons (ANSA FOTO) – Notizie.comProcedure e “attività di inquiry” sulle quali i magistrati, e non solo, vogliono vederci chiaro. Tanto che ieri hanno iscritto nel registro degli indagati l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo. Secondo l’accusa la banca avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Intesa Sanpaolo, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi. Notizie.com - Conti spiati, banca indagata: pronta valanga di richieste di risarcimento. Codacons: “Ecco come fare” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura di Bari ha formalmente indagato ieri Intesa San Paolo: legali ed associazioni, tra cui il, si sono già attivati. La vicenda deicorrenti, sulla quale sta indagando la Procura della Repubblica di Bari, sta facendo emergere il ruolo dellae di tutti i suoi meccanismi e sistemi, interni ed esterni. Carlo Rienzi, presidente(ANSA FOTO) – Notizie.comProcedure e “attività di inquiry” sulle quali i magistrati, e non solo, vogliono vederci chiaro. Tanto che ieri hanno iscritto nel registro degli indagati l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo. Secondo l’accusa laavrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Intesa Sanpaolo, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I conti spiati a Bari - indagata Intesa Sanpaolo. La banca : "Noi parte lesa" - La politica Sul fronte politico il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha chiesto a Intesa di fare chiarezza: "Possibile che questa vicenda andasse avanti da anni e nessuno si sia accorto di niente?". Bari, 15 ottobre 2024 – Anche il gruppo Intesa San Paolo è formalmente indagato nell’inchiesta di Bari sul 52enne Vincenzo Coviello. (Quotidiano.net)

Conti spiati - la procura di Bari apre un’indagine contro Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo è ufficialmente coinvolta nell’indagine della procura di Bari riguardante Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto, accusato di aver effettuato accessi non autorizzati a conti correnti e carte di credito di 3. Intesa Sanpaolo: «La denuncia alle autorità è stata fatta nei tempi resi possibili da processo accurato» Intesa Sanpaolo non ha «ricevuto alcuna comunicazione ... (Lettera43.it)

Intesa Sanpaolo indagata per i conti correnti spiati in banca : i clienti potrebbero chiedere un risarcimento - La banca Intesa Sanpaolo è indagata per il caso di Vincenzo Coviello: i correntisti spiati possono ottenere risarcimenti. (Notizie.virgilio.it)