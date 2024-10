Consulenze "pilotate",indaga Procura Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) 14.00 Perquisiti dalla Guardia di Finanza gli uffici di Ernst&Young a Milano e a Roma e, nel capoluogo lombardo, uffici della Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Regione Lombardia. Sono stati acquisiti anche documenti. La Procura europea indaga su "ipotesi di turbativa d'asta" relativamente a "appalti di consulenza, finanziati con fondi Ue, assegnati dalla Regione" alla società di consulenza. Sei indagati, tutti di Ernst&Young. Dodici le gare nel mirino della GdF, per un totale di circa 10 milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 14.00 Perquisiti dalla Guardia di Finanza gli uffici di Ernst&Young a Milano e a Roma e, nel capoluogo lombardo, uffici della Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Regione Lombardia. Sono stati acquisiti anche documenti. Laeuropeasu "ipotesi di turbativa d'asta" relativamente a "appalti di consulenza, finanziati con fondi Ue, assegnati dalla Regione" alla società di consulenza. Seiti, tutti di Ernst&Young. Dodici le gare nel mirino della GdF, per un totale di circa 10 milioni di euro.

