Agi.it - Chi è il più ricco tra i parlamentari? On line le dichiarazioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Sui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi dati dei redditi dei. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, ha denunciato un reddito pari a 459.460 euro, in crescita rispetto ai 293.531 dello scorso anno. Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha dichiarato invece redditi per 98.471 euro, mentre il segretario della Lega e vice premier, Matteo Salvini, dichiara 99.699 euro. Ancora non disponibili le documentazioni patrimoniali del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, del ministro degli esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, del segretario di Italia viva, Matteo Renzi e di quello di Azione, Carlo Calenda. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha superato invece di poco i 100mila euro, poco più di quanto dichiarato dal suo compagno di partito Nicola Fratoianni (98.471 euro).