Cantona si scaglia contro lo United per il licenziamento di Ferguson: “Li butto tutti in un sacco di me**a” (Di martedì 15 ottobre 2024) Eric Cantona si è scagliato contro il Manchester United per il licenziamento di Sir Alex Ferguson dopo quasi 40: "Che mancanza di rispetto. È totalmente oltraggioso". Fanpage.it - Cantona si scaglia contro lo United per il licenziamento di Ferguson: “Li butto tutti in un sacco di me**a” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ericsi ètoil Manchesterper ildi Sir Alexdopo quasi 40: "Che mancanza di rispetto. È totalmente oltraggioso".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantona si scaglia contro lo United per il licenziamento di Ferguson: “Li butto tutti in un sacco di me**a” - Eric Cantona si è scagliato contro il Manchester United per il licenziamento di Sir Alex Ferguson dopo quasi 40 anni nei quadri del club. Una notizia che ha spiazzato tutti, in un momento già ... (fanpage.it)

Eric Cantona: “Non metto più piede allo stadio perché il calcio oggi mi annoia. Seguo solo le squadre di dilettanti” - Non ha bisogno di presentazioni. Per tutti incarna quel calcio romantico, irriverente, che (forse) non c’è più. Oggi, infatti, evita i grandi stadi, rimpiange ... (repubblica.it)