Blitz al mercato Esquilino: sequestrati 11 kg di granchi blu

(Di martedì 15 ottobre 2024) Controlli dei Carabinieri: sanzionate 9 attività per un totale di 19.900 euro I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, supportati dal NAS e dal Reparto Tutela Agroalimentare, hanno eseguito una serie di controlli al, con l’obiettivo di combattere la microcriminalità, garantire la sicurezza alimentare e prevenire il degrado urbano. L’operazione, condotta in linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha portato al controllo di 11 attività commerciali, 9 delle quali sono state sanzionate per un totale di 19.900 euro. Durante i controlli sono stati11 kg diblu per mancata tracciabilità e sono stati rilevati gravi problemi igienico-sanitari in due pescherie e due macellerie. Tra le violazioni contestate, figurano la mancanza del manuale HACCP e condizioni inadeguate per il trasporto di ovini macellati.