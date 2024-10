Benfica – L’ex club di Neres rischia di essere bandito per sei anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Caso E-mail: Una Tempesta Giuridica Il Benfica, uno dei club di calcio più storici e prestigiosi del Portogallo, si trova attualmente al centro di un’inchiesta che potrebbe compromettere gravemente la sua reputazione e le sue future partecipazioni nelle competizioni sportive. Il “caso e-mail”, così soprannominato, si riferisce a presunti reati di corruzione e frode fiscale legati alla compravendita di giocatori tra il 2016 e il 2019. Le accuse mosse dal pubblico ministero potrebbero avere conseguenze devastanti per il club e per le carriere delle persone coinvolte. Le Accuse e gli Imputati Le indagini hanno portato alla luce una serie di trasferimenti sospetti riguardanti tre giocatori brasiliani, attraverso i quali L’ex presidente del club, Luís Filipe Vieira, e L’ex consulente legale, Paulo Gonçalves, avrebbero dirottato milioni di euro. Terzotemponapoli.com - Benfica – L’ex club di Neres rischia di essere bandito per sei anni Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Caso E-mail: Una Tempesta Giuridica Il, uno deidi calcio più storici e prestigiosi del Portogallo, si trova attualmente al centro di un’inchiesta che potrebbe compromettere gravemente la sua reputazione e le sue future partecipazioni nelle competizioni sportive. Il “caso e-mail”, così soprannominato, si riferisce a presunti reati di corruzione e frode fiscale legati alla compravendita di giocatori tra il 2016 e il 2019. Le accuse mosse dal pubblico ministero potrebbero avere conseguenze devastanti per ile per le carriere delle persone coinvolte. Le Accuse e gli Imputati Le indagini hanno portato alla luce una serie di trasferimenti sospetti riguardanti tre giocatori brasiliani, attraverso i qualipresidente del, Luís Filipe Vieira, econsulente legale, Paulo Gonçalves, avrebbero dirottato milioni di euro.

